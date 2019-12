Costa do Sol mais próximo do título em Moçambique

O Ferroviária de Maputo venceu este domingo a União Desportivo de Songo, por 3-1, em jogo de acerto de calendário, uma vitória coloca o Costa do Sol, treinado pelo português Horácio Gonçalves, cada vez mais próximo do título na reta final do campeonato moçambicano de futebol.

Num jogo dominado pelos locomotivas, o primeiro golo do Ferroviário de Maputo surgiu aos seis minutos, por intermédio de Alane.

O domínio do Ferroviário de Maputo manteve-se e, no minuto 30', Diego voltou a marcar, com um forte remate de fora da área.

Na segunda parte, a UD Songo voltou mais rápida e a tentar reverter o resultado. Num lance que surpreendeu a todos no minuto 55', John Banda começou a jogada no meio-campo e acabou a concluir na grande área do Ferroviário de Maputo, marcando o primeiro dos hidroeléctricos.

Mas a festa da UD Songo durou apenas dois minutos, pois o Ferroviário voltou a colocar-se em vantagem, por intermédio de Quito, com um remate de fora da área.

Com este resultado, quando faltam duas jornadas para fim do campeonato, caso o Costa do Sol vença na receção ao UD Songo na quarta-feira consagra-se campeão da maior prova futebolística moçambicana pela décima vez.

Em caso de empate ou derrota do Costa do Sol, será o desfecho dos jogos da última jornada que vão decidir quem vai ser o campeão.