Courtois queixa-se do excesso de jogos e Van der Vaart responde: «São uns chorões»

Thibaut Courtois deixou duras críticas à FIFA e à UEFA, relativamente ao elevado número de jogos que os futebolistas têm de fazer em cada época, mas não colheu apoio em todos os quadrantes. Rafael Van der Vaart, antigo médio holandês que passou, entre outros clubes, por Ajax, Real Madrid e Tottenham, não entende as queixas dos jogadores.





"Acho que é uma parvoíce. Depois têm seis meses de férias. Só jogas futebol, num clube que te paga muito dinheiro... Claro que a agenda de jogos é apertada, mas todos passámos por isso. As competições são o que de mais divertido há, eles são uns chorões", atirou o ex-futebolista, de 38 anos.Recorde-se que as declarações de Courtois surgiram na sequência do encontro entre a seleção da Bélgica e da Itália, para atribuição do terceiro lugar na Liga das Nações. O guarda-redes do Real Madrid disse tratar-se "de um jogo de dinheiro". "Temos de ser honestos a respeito disto. Jogámos simplesmente porque para a UEFA representa dinheiro extra."