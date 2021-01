Covid-19: Bélgica cancela competições amadoras de futebol até final da época

A Federação de futebol da Bélgica anunciou esta segunda-feira o cancelamento "definitivo e com efeito imediato" de todas as competições amadoras do país, com a exceção de crianças até aos 12 anos e equipas ainda em prova na Taça.

"Foi decidido, por unanimidade, que todas as competições amadoras masculinas e femininas sejam suspensas definitivamente esta época, com efeito imediato. O futebol para crianças até 12 anos continua", pode ler-se num comunicado da Real Associação Belga de futebol.

A medida, tomada devido à pandemia de covid-19, não impacta, além dos mais novos, as equipas amadoras ainda em prova na Taça da Bélgica.

A federação lembrou as "centenas de milhares de jogadores" que seguem impedidos de praticar desporto, além das "consequências organizativas e financeiras enormes" para os clubes.

Por isso, estão suspensas as contribuições dos emblemas para a federação até que se volte a poder jogar, comunicou aquele organismo, que recordou ter já gasto perto de oito milhões de euros em ajudas e apoios.

O futebol profissional vai continuar, num país que já confirmou mais de 20 mil mortos devido ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.