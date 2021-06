Cristian Pavón obrigado a desmentir a própria morte

Cristian Pavón, avançado argentino do Boca Juniors, recorreu às redes sociais para desmentir a sua própria morte.





"Não têm limite? Alguma vez vão viver as vossas vidas e deixar as dos outros? Para todos os que se preocuparam, estou melhor do que nunca", informou o jogador no Instagram.Pavón, de 25 anos, parece estar de saída do Boca. Na Argentina fala-se do Marselha, do América do México e até de um regresso à MLS.