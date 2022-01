Cristiano Ronaldo acabou em 7.º: conheça a classificação final do 'The Best'

Para lá de ter dado conta do habitual 'quem votou em quem' , a FIFA divulgou ainda a classificação final do prémio de melhor jogador do Mundo , com o destaque a ir para o facto de Cristiano Ronaldo ter acabado na sétima posição, com 23 pontos.O vencedor, o polaco Robert Lewandowski acabou com 48 pontos, mais 4 do que Leo Messi e 9 do que Mohamed Salah. Já Karim Benzema foi quarto, com 30, ao passo que N'Golo Kanté e Jorginho acabaram empatados com 24 pontos, à frente de CR7. Seguem-se Kylian Mbappé (16), Kevin De Bruyne (11), Neymar (10) e Erling Haaland (7).De notar que no top-3 Robert Lewandowski apenas não venceu nos votos dos fãs (onde teve metade dos de Messi e menos 170 mil do que Salah), tendo, contudo, feito a diferença de forma clara nos demais, com o dobro dos pontos dos selecionadores (535 para o polaco, 254 para Messsi, 271 para Salah) e vantagens claras nos capitães (555, 344 e 176) e imprensa (589, 409 e 184).1. Robert Lewandowski, 48 pontos2 Lionel Messi, 443 Mohamed Salah, 394 Karim Benzema, 305 N’Golo Kanté, 246 Jorginho, 247 Cristiano Ronaldo, 238 Kylian Mbappé, 169 Kevin De Bruyne, 1110 Neymar, 1011 Erling Haaland, 7Quanto aos treinadores, Thomas Tuchel venceu com 28 pontos, mais 13 do que Roberto Mancini e 14 do que Pep Guardiola.1 Thomas Tuchel, 282 Roberto Mancini, Italy 153 Pep Guardiola, 144 Lionel Scaloni, 75 Hansi Flick, 66 Diego Simeone, 17 Antonio Conte, 1A luta mais renhida da noite acabou por ser pelo prémio de melhor guarda-redes, com Édouard Mendy a acabar empatado com os mesmos 24 pontos de Gianluigi Donnarumma. Aqui fez a diferença o facto do senegalês do Chelsea ter tido mais votos dos capitães de equipa. Em terceiro nesta luta ficou o alemão Manuel Neuer, com metade dos pontos (12)1 Édouard Mendy, 242 Gianluigi Donnarumma, 243 Manuel Neuer, 124 Alisson Becker, 85 Kasper Schmeichel, 4