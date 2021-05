Cristiano Ronaldo doa camisola autografada a leilão solidário para ajudar criança sérvia

Depois de ter contribuído de forma involuntária - por conta do seu gesto de fúria em Belgrado - para um primeiro leilão que permitiu garantir verbas para ajudar o pequeno Gavrilo Djurdjevic, Cristiano Ronaldo decidiu agora ajudar de forma direta, ao doar para a causa uma camisola autografada (dedicada precisamente à criança sérvia).





A doação permitiu colocar aquele objeto em leilão no portal sérvio Limundo, na qual agora os interessados tentarão a maior licitação para ficar com a camisola do craque da Juventus e também, mais importante de tudo, ajudar o pequeno Gavrilo, uma criança de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal e que precisa de tratamentos com custos da ordem dos dois milhões de euros.O leilão, refira-se, arranca no milhão de dínares (8,5 mil euros).