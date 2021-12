Cristiano Ronaldo e Luís Figo colocaram Nuno Mendes em 2.º lugar na votação para o prémio Kopa

As votações para o prémio Kopa, que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa, foram reveladas, tendo ficado a saber-se que Cristiano Ronaldo e Luís Figo votaram em Nuno Mendes. Os dois colocaram o internacional português, de 19 anos, no segundo lugar nas respetivas votações, sendo que CR7 elegeu Greenwood como vencedor, enquanto Luís Figo escolheu Pedri.Pedri foi mesmo o vencedor do troféu, no qual Nuno Mendes, recorde-se, terminou em 4.º lugar