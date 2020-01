O avançado Cristiano Ronaldo é o único português na equipa do ano da UEFA, escolhida pelos adeptos e anunciada esta quarta-feira, dominada pelo Liverpool, campeão europeu de futebol, e na qual figuram sete estreantes.

Aos 34 anos, o português da Juventus é o jogador mais velho da equipa, para a qual também estavam nomeados Bernardo Silva e Bruno Fernandes, e ampliou para 14 o recorde de presenças.

O Liverpool, campeão europeu e atual líder destacado da liga inglesa, 'empresta' sete jogadores a equipa ideal da UEFA.

O defesa holandês Matthijs de Ligt, que em 2019 se transferiu do Ajax para a Juventus, é o único 'intruso' na defesa da equipa que não representa o Liverpool.

À frente do guardião Alisson Becker, os adeptos colocaram Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk e Andy Robertson, todos da equipa inglesa orientada por Jurgen Klopp.

No meio-campo, figuram o holandês Frenkie de Jong, que em 2019 alinhou no Ajax e FC Barcelona, e o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City.

O polaco Robert Lewandowski, goleador do Bayern Munique, completa a frente de ataque ao lado de Ronaldo, deixando Messi, que soma 11 aparições na equipa, e Sadio Mané, do Liverpool, nas alas.