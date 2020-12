Cristiano Ronaldo ficou em segundo no FIFA The Best 2020, com 38 pontos, apenas atrás do vencedor Robert Lewandowski (52). Lionel Messi fechou o pódio com 35 pontos.





1.º Robert Lewandowski 52 pontos2.º Cristiano Ronaldo, 383.º Lionel Messi, 354.º Sadio Mané, 295.º Kevin De Bruyne, 266.º Mohamed Salah, 257.º Kylian Mbappé, 198.º Thiago Alcántara, 179.º Neymar 16,10.º Virgil van Dijk 13Note-se que esta pontuação foi apurada com base nas regras definidas previamente, que dividem a importância de cada um dos elementos de votação (treinadores, capitães, imprensa e fãs). Nesse sentido, refira-se que Robert Lewandowski foi o preferido de todos, recolheu 554 pontos de treinadores, 631 de capitães, 807 da imprensa e 679,995 dos adeptos. Já Cristiano Ronaldo foi o segundo em todos os votantes, excetuando nos treinadores, que optaram por votar em Messi no segundo posto.Treinadores: 554 pontosCapitães: 631Imprensa: 807Adeptos: 679,997Treinadores: 186Capitães: 259Imprensa: 153Adeptos: 457,905Treinadores: 196Capitães: 207Imprensa: 103Adeptos: 356,950Veja em baixo, neste documento, ana eleição do melhor jogador: