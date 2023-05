Cristiano Ronaldo em ação: siga o jogo do Al Nassr com o Al-Ettifaq em direto

há 3 horas 15:51

A Nuno Espírito Santo basta um empate para o título

Com 66 pontos, mais 3 do que o Al Nassr, e vantagem no confronto direto, a Nuno Espírito Santo basta um triunfo no reduto do Al Feiha (12º) para resolver hoje a questão, a uma jornada do fim. Já Ronaldo desloca-se ao terreno do Al-Ettifaq.