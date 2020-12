Cristiano Ronaldo entre os três finalistas do FIFA The Best

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski são os três finalistas do FIFA The Best. O vencedor do prémio de melhor jogador do Mundo será atribuído no próximo dia 17.





Quanto ao The Best para guarda-redes, Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern) e Jan Oblak (Atlético Madrid) irão lutar pelo galardão.No que toca à melhor futebolista do Mundo, Lucy Bronze (Lyon/Manchester City), Pernille Harder (Wolfsburgo/Chelsea) e Wendie Renard (Lyon) são as finalistas