Cristiano Ronaldo: «Liga saudita será a 4.ª ou 5.ª mais competitiva do Mundo»

Cristiano Ronaldo deixou ainda elogios à qualidade do campeonato saudita, confessando que, na sua ótica, será um dos melhores do Mundo dentro de poucos anos."Sinto-me muito bem, por isso estou aqui. Se não achasse, não estaria. Estou num campeonato muito competitivo. Deviam olhar para o campeonato saudita de forma diferente. É óbvio que não é como a Premier, estaria a mentir se o dissesse, mas é competitivo. Estou surpreendido pela positiva. Tem equipas boas, é equilibrado, os jogadores árabes são bons, os estrangeiros dão qualidade. Possivelmente vai ser, dentro de 5 a 6 anos, se continuarem este plano, a 4.ª ou 5.ª liga mais competitiva do Mundo. Estou muito feliz, bem rodado, com bastantes minutos pronto para jogar", garantiu.Questionado sobre o que pensou no pós-Mundial, se considerou abandonar a Seleção, Ronaldo assume que foi algo que foi ponderado. "Não vou mentir. Na nossa vida temos de meter tudo em cima da balança. Pensámos, refletimos, eu e a minha família, mas depois chegámos à conclusão que, apesar das dificuldades, não podemos atirar a toalha ao chão. Consegui ver situações em diferentes ângulos. Aprendi muito com isso. Estou contente de regressar. O selecionador mostrou que contava comigo. Eu sempre quis jogar. Como sabem, ele falou com todos e comigo também. E consegui perceber que tenho muito para dar à Seleção. Sinto isso, quero isso e o meu desejo é levar Portugal ao mais alto nível. Darei sempre o meu contributo quando necessitarem de mim".A fechar, um olhar à possibilidade de se tornar na quinta-feira no jogador mais internacional de sempre a nível global. "Recordes são sempre coisas positivas. É a minha motivação, gosto de batê-los. Já tenho bastantes e o de amanhã é especial. Tenho de confessar que me deixa orgulhoso. Gostava de ser o mais internacional, mas acrescentar ainda mais. Se contarem comigo, estarei sempre disponível".