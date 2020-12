Cristiano Ronaldo no onze ideal do ano para a FIFA mas é a ausência de Neuer que espanta

Cristiano Ronaldo faz parte do onze ideal do ano para a FIFA. Os 11 eleitos foram revelados na gala do The Best que decorre esta quinta-feira. Mas o grande destaque vai para a ausência de Manuel Neuer, que foi eleito o melhor guarda-redes do Mundo mas que acabou por ficar de fora da equipa ideal... Refira-se que a escolha do melhor onze é feita por milhares de futebolistas por todo o Mundo.





Allison (Liverpool); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern Munique); Joshua Kimmich (Bayern Munique), Kevin de Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcántara (Bayern Munique/Liverpool); Leo Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern Munique) e Cristiano Ronaldo (Juventus).Nota para o domínio de Bayern e Liverpool, com quatro jogadores cada (se bem que Thiago tenha atuado pelos dois clubes), com Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Juventus a ficarem com apenas um cada.