Cristiano Ronaldo nunca equacionou assistir ao River Plate-Boca Juniors

Cristiano Ronaldo não vai estar domingo no Bernabéu nem nunca equacionou assistir à 2.ª mão da final da Taça Libertadores entre o River Plate e o Boca Juniors, sabe Record.O jornal 'As' avançou terça-feira que CR7 iria marcar presença domingo na tribuna do estádio do Real Madrid ao lado de Messi e já esta quarta-feira informou que afinal o jogador português não marcaria presença por "ainda não se sentir preparado para voltar ao Bernabéu". O nosso jornal pode adiantar que tal cenário nunca foi hipótese.Depois dos desacatos na Argentina, a 29 de novembro o jogo foi finalmemente marcado para 9 de novembro em Madrid. O Tribunal de Disciplina da Conmebol multou o River Plate em mais de 350 mil euros. O clube foi ainda condenado a jogar duas partidas à porta fechada no seu estádio.Vários jogadores do Boca ficaram feridos quando o autocarro da equipa foi atacado por adeptos do River Plate quando ia a caminho do estádio, em Buenos Aires.