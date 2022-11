Cristiano Ronaldo titular pela nona vez na estreia portuguesa em grandes provas

Cristiano Ronaldo 'ultrapassou' todas as polémicas e está, pela nona vez consecutiva, no onze da seleção portuguesa de futebol a abrir uma grande competição, no caso o Mundial'2022, em Doha, face ao Gana.

A cumprir a sua 10.ª fase final, entre Europeus e Mundiais, o capitão da seleção portuguesa repete, agora pelas 'mãos' do selecionador nacional, Fernando Santos, uma titularidade que ostenta desde o Mundial de 2006, há 16 anos.

Em 2004, Ronaldo também atuou no jogo de estreia de Portugal, e até marcou, já nos descontos, no desaire por 2-1 com a Grécia, mas começou no banco dos suplentes, em 12 de junho, no Estádio do Dragão, substituindo Simão Sabrosa ao intervalo.

Depois, o jogador atualmente com 37 anos foi sempre titular nas estreias lusas, nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018 e nos Europeus de 2008, 2012, 2016 e 2020.

Entre os 26 eleitos para o Mundial de 2022, os outros dois jogadores que mais presenças contam no 'onze' em estreias lusas são o central Pepe (seis vezes) e o guarda-redes Rui Patrício (cinco), mas hoje são ambos suplentes.

Pelo contrário, Raphaël Guerreiro é titular a abrir uma quarta fase final consecutiva, desde o Euro2016, na esquerda da defesa, sendo que Nuno Mendes, o concorrente ao lugar, não está na ficha do jogo, devido a problemas físicos.

Em relação às duas últimas fases finais, o Mundial2018 e o Euro2020, também repetem a presença no 'onze' Bernardo Silva e Bruno Fernandes, enquanto Danilo também vai para a terceira presença, mas primeira em Mundiais -- repete os últimos Europeus.

Quanto ao último 'onze', o do Euro2020, disputado em 2021 (3-0 à Hungria), são seis os repetentes: Ronaldo, Guerreiro, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo e igualmente Rúben Dias, que, há quatro anos, não somou qualquer minuto na prova.

No que respeita aos restantes cinco titulares face ao Gana, Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Neves e Otávio são estreantes absolutos em fases finais, enquanto João Félix repete a presença no Euro2020.

O encontro entre Portugal e o Gana, da primeira jornada do Grupo H do Mundial de futebol de 2022, realiza-se hoje, a partir das 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha.





