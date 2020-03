«Sempre que Ronaldo terminava uma bebida, a supermodelo que estava com ele trazia outra»

Peter Crouch, antigo avançado inglês, está a aproveitar o tempo de isolamento para interagir com os adeptos. Nas redes sociais, o ex-jogador revelou que gostaria de ter jogado com Ronaldo Fenómeno e contou como o conheceu.





"Estava de férias em Ibiza e vi-o na praia. Ele estava no meio de garrafas de cerveja e a tentar equilibrar um cinzeiro com a barriga. Sempre que ele terminava uma bebida, a supermodelo que estava com ele trazia outra imediatamente. Obviamente, não perdi a oportunidade de pedir uma foto. Esperava que ele me reconhecesse, mas a verdade é que não fazia ideia que eu era um jogador profissional", afirmou Crouch, de 39 anos, que passou por Tottenham e Liverpool, entre outros.O antigo internacional inglês reconheceu que jogar ao lado do brasileiro, três vezes eleito o melhor do Mundo, teria sido especial. "Não sei se os nossos estilos combinariam, mas 90 minutos com ele seriam os melhores da minha vida", vincou Crouch.