CSKA tenta desviar Marco Silva da rota do Fenerbahçe

Marco Silva, de 46 anos, tem várias hipóteses em carteira para voltar ao ativo, após um ano sem treinar. Depois dos turcos do Fenerbahçe, agora é a vez do CSKA Moscovo, da Rússia, entrar na corrida pelo técnico português.





Esta quarta-feira, o portal 'Tuttomercatoweb' dá conta do interesse daquela equipa russa em assegurar Marco Silva, colocando-o no topo da lista de potenciais sucessores de Ivica Olic, treinador que esteve apenas dois meses no comando da equipa.