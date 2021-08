Da estadia num luxuoso hotel à estreia: franceses revelam detalhes da chegada de Messi ao PSG

A chegada de um dos melhores jogadores do Mundo merece uma receção... ao seu nível. O jornal francês 'Le Parisien' avança este sábado com alguns dos detalhes do plano elaborado pelo Paris Saint-Germain para oficializar a chegada do internacional argentino, que é esperado no início da próxima semana na capital francesa.





Depois de ter informado o plantel da equipa principal da chegada do ex-Barcelona, a direção do Paris Saint-Germain preparou tudo ao pormenor para dizer 'Olá' ao seis vezes vencedor da Bola de Ouro. Segundo informações hoje avançadas pelo 'Le Parisien', Lionel Messi será oficializado como novo reforço do PSG na terça ou quarta-feira, tendo como cenário a Torre Eiffel -. Depois do anúncio, o astro argentino deverá fazer os habituais exames médicos em num hospital em Neuilly-sur-Seine, antes de instalar-se num luxuoso hotel na Ville Lumière.Para além de todos estes detalhes, a publicação francesa 'atreve-se' ainda a adivinhar a data da estreia de Leo Messi com a camisola do Paris Saint-Germain. A data apontada é o dia 12 de setembro, altura em que os parisienses defrontam no Parque dos Príncipes o Clermont, em jogo da quinta jornada do campeonato francês.