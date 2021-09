Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Da guerra na Jugoslávia à felicidade em clubes de topo: Mandzukic escreveu trajeto com muitos golos Croata estava sem clube depois de terminar a ligação com o AC Milan e decidiu pendurar as chuteiras aos 35 anos





• Foto: Reuters