Da quarta divisão polaca para a Moldávia: Fábio Paím tem novo clube na carreira

Depois de ter representado o LZS Starowice, emblema da quarta divisão polaca de futebol, na última temporada, Fábio Paím recorreu esta terça-feira à sua página oficial do Instagram para anunciar que assinou um contrato com o Zimbru, clube do principal escalão da Moldávia.





Este que será o 21.º clube da carreira do extremo português, depois de ter representado Sporting, Olivais e Moscavide, Trofense, Paços de Ferreira, Chelsea, Real, Torreense, 1.º de Agosto, Benfica Luanda, Fut. Benfica, Al Kharaitiyat, AD Oliveirense, Shenzhen FC, Mosta FC, Nevezis, Union 05, Sintra Football, Paraíba do Sul, Leixões B e LZS Starowice.