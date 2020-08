Dado como certo no Chelsea, Kai Havertz é anunciado no... Heracles Almelo

Kai Havertz é dado como tendo acordo com o Chelsea para se transferir para o clube londrino, mas após a derrota do Bayer Leverkusen frente ao Inter - em jogo da Liga Europa -, o treinador da formação germânica Peter Bosz 'colocou' o médio alemão no seu antigo clube.





"Posso anunciar em primeira mão que Kai Havertz vai jogar pelo Heracles Almelo", disse Bosz quando questionado sobre a eventual saída do futebolista para o Chelsea.Já esta terça-feira, o Heracles Almelo, clube oitavo classificado da última edição da liga holandesa, entrou no jogo, dando as boas-vinda ao craque nas redes sociais.De acordo com a imprensa internacional desta terça-feira, o Chelsea deverá muito em breve formalizar a contratação de Kai Havertz, num negócio que deverá rondar os 90 milhões de euros.