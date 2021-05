Dança das cadeiras: mercado de treinadores ao rubro

O mercado de transferências promete ser animado, sobretudo no que respeita a treinadores. Em Itália, o despedimento de Pirlo está por horas e Massimiliano Allegri vai voltar ao banco dos bianconeri na próxima época, de acordo com a Sky Sports. O treinador, de 53 anos, estava sem clube desde 2019, ano em que deixou a... Juventus. Deverá assinar um contrato até 2025 e irá cobrar 9 milhões por ano.

Com o regresso de Allegri, Cristiano Ronaldo deverá seguir em sentido contrário. Segundo ‘La Gazzetta dello Sport’, o técnico quer construir a equipa em torno de Dybala e aceita a trocar CR7 por Pogba. Uma ideia que vai ao encontro da alegada mensagem que Allegri deixou aos dirigentes da Juventus aquando da saída, há dois anos. "Livrem-se do Ronaldo porque está a prejudicar o crescimento da equipa."

Já o campeão Inter está muito perto de assegurar Simone Inzaghi, ex-treinador da Lazio. O emblema de Milão viu sair Antonio Conte, em desacordo com a política da direção de cortes salariais e venda de jogadores para equilíbrio das contas do clube.

Banco muito desejado

Em Espanha, especula-se sobre quem poderá ser o sucessor de Zidane, depois de oficializada a saída do técnico francês do Real Madrid, após uma temporada sem qualquer título conquistado.

Os primeiros nomes a surgir foram os de Raúl González, antigo avançado do Real Madrid e... Antonio Conte. No entanto, apareceu outro nome inesperado: Mauricio Pochettino. O treinador do PSG não conseguiu levar o colosso francês ao título de campeão e pode bater com a porta, fruto também de uma relação azeda com Leonardo, diretor desportivo dos parisienses.



O argentino é dos nomes mais badalados, já que em Inglaterra falam sobre um possível regresso ao Tottenham. Com tanto rumor, o PSG fez questão de acalmar as águas com a publicação de uma entrevista ao técnico. "Acredito que faremos coisas bonitas no futuro", disse Pochettino, mensagem destacada para título da entrevista.



Jogadores merengues queriam Zizou



Os pesos-pesados do Real Madrid queriam a continuidade de Zidane, avança o ‘As’. De acordo com o comunicado do clube, foi o francês quem decidiu terminar mais cedo o contrato com os merengues, que expirava em 2022. A boa relação que mantinha com os jogadores e a capacidade para lidar com os egos no balneário eram características muito apreciadas pelo plantel merengue. Nas redes sociais, foram vários os jogadores a homenagear Zidane, depois de terminada a segunda passagem pelo banco do Real Madrid. "Obrigado, lenda. Obrigado por todos estes anos no clube, míster! Parabéns por tudo aquilo que conseguiste. Desejo o melhor para o futuro", escreveu Marcelo.