Dani Alves e a Bola de Ouro: «Messi é o melhor, mas o Eriksen merecia ganhá-la este ano»

No dia em que a 'France Football' entrega a Bola de Ouro , Dani Alves concedeu uma entrevista à Sky Sport Italia na qual considerou que o conceituado prémio da revista francesa deveria ser atribuído a Christian Eriksen, médio dinamarquês que sofreu uma paragem cardíaca a 12 de junho, num jogo do Euro'2020 frente à Finlândia."O Eriksen merecia a Bola de Ouro este ano, por tudo aquilo que passou. Seria uma mensagem forte para todo o mundo do futebol e as pessoas teriam mais sensibilidade. Há 20 anos que Messi é o melhor, mas seria bom para todos se Eriksen ganhasse", afirmou o internacional brasileiro, de 38 anos, que regressou recentemente ao Barcelona.