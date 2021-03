Dani Alves e a saída do Barcelona: «Acharam que estava louco mas depois...»

Sem papas na língua. Foi desta forma que Dani Alves se apresentou - uma vez mais - numa sessão de perguntas e respostas com os seus seguidores no Instagram, respondendo a tudo quanto lhe perguntavam. O lateral de 37 anos, atualmente no São Paulo, falou dos motivos que o levaram a deixar o Barcelona em 2016, onde alinhava desde 2008.





"Não acreditava nos diretores que lá estavam [Josep Maria Bartomeu] e depois comprovou-se que tinha razão. Como fui o primeiro, as pessoas acharam que estava louco... mas como sempre: um bom louco!", afirmou.Apontando Sergio Ramos como o melhor central que defrontou - "pesado em demasia", brincou -, Diego Alves não fugiu à pergunta se prefere Cristiano Ronaldo ou Messi: sublinhou a "grandeza dos dois", acabando por atirar que "uma imagem vale mais do que mil palavras". E que imagem seria essa?