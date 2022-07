Dani Alves está a um passo do Pumas e já deixa dicas

View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

Dani Alves está muito perto de representar o Pumas, numa transferência a custo zero - o jogador está sem clube depois de terminar em junho o contrato com o Barcelona -, e segundo o 'Record' do México só falta mesmo fazer os exames médicos.O brasileiro, de 39 anos, utilizou as redes sociais para praticamente 'anunciar' a possível chegada ao clube, colocando uma fotografia da sua esposa com a imagem de uma artista mexicana [Frida Kahlo], acompanhada da descrição "um sinal".O ex-jogador do Barcelona também publicou um vídeo no Instagram em que se nota nitidamente a sua felicidade a dançar Mariachi, com a seguinte mensagem: "A vida dá-nos sempre sinais, precisamos de estar sempre atentos".