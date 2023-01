Dani Alves fica em prisão preventiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dani Alves vai ficar em prisão preventiva e sem direito ao pagamento de fiança. Uma jovem acusa o internacional brasileiro, de 39 anos, de a ter violado na casa de banho de uma discoteca, em Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado. Dani Alves encontrava-se na cidade de férias, depois de disputar o Mundial, no Qatar.

Dani Alves apresentou-se esta sexta-feira numa esquadra em Barcelona para prestar depoimento no âmbito da acusação e acabou detido.

O antigo futebolista do Barcelona, que agora representa o Pumas, no México, foi detido por volta das 10 horas locais (mais uma do que em Portugal Continental), tendo sido conduzido de carro até à Ciutat de la Justicia de Barcelona, onde foi presente a juiz.

O Ministério Público pediu prisão preventiva sem fiança, o que veio a ser determinado pelo juiz.

O jornal 'Sport' revelou o depoimento da jovem que acusa Dani Alves. O jogador brasileiro nega todas as acusações.