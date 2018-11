Dani Alves: «Não tenho uma boa relação com Mourinho mas a culpa não é minha»

Dani Alves contou à Sky Sports, no âmbito de um documentário que o canal está a fazer sobre a presença de Pep Guardiola no Barcelona, que esteve quase a trabalhar com José Mourinho no Chelsea, mas que ainda hoje não entende bem por que razão a contratação não avançou."Gosto de trabalhar com gente competitiva, com gente que quer ganhar. Estive muito perto de assinar pelo Chelsea antes de ir para o Barcelona, só não fui porque o clube não quis, não foi por mim. Eu partia do princípio que o negócio estava feito, que ia trabalhar com ele, mas não sei se teve alguma informação diferente, não sei se pensou que eu não queria ir... Desde então a nossa relação não é boa, mas a culpa não é minha. Eu estava convencido que ia fazer parte da sua equipa", referiu o brasileiro do PSG.Sobre Guardoila, Dani Alves desfaz-se em elogios. "Foi o melhor treinador com quem trabalhei", refere. O defesa conta ainda que esteve perto de se reencontrar com o técnico catalão, no Manchester City. "Estava tudo feito, mas acabei por não ir por uma decisão familiar. Falei com o Pep e ele sabia que a minha intenção era voltar a trabalhar com ele."