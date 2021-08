Dani Alves responde ao desafio de Messi e atira: «Depois da minha miúda és o meu melhor par»

No domingo, no meio da emoção pela despedida do Barcelona, Leo Messi olhou em diante e, para lá de ter felicitado Dani Alves pela conquista do título olímpico, garantiu que vai partir em busca do recorde de títulos do brasileiro. O lateral do São Paulo ouviu e, bem ao seu jeito, deu 'luz verde' ao seu antigo colega para o ultrapassar. Isto numa mensagem na qual considerou Messi como o seu melhor par... atrás da sua namorada Joana Sanz.





"O maior de todos, podes superar-me quando quiseres, será mais uma assistência para ti. Depois da minha miúda, és o meu melhor par. Obrigado por tudo o que nos deste, obrigado por tanto que partilhámos e obrigado por me deixares fazer parte da tua história. Que honra poder acompanhar de perto a tua evolução e agradeço ao Silvinho por ter 'ligado'. Dom Messi, continua a fazer história onde quer que vás. Aqui estará sempre um maluco sempre às tuas ordens e para todos os momentos, especialmente nos menos bons", escreveu o brasileiro, numa mensagem na qual finaliza com um "gosto muito de ti, papito".