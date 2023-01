Dani Alves sob alçada da justiça espanhola após acusação de agressão sexual

A justiça espanhola informou esta terça-feira ter instaurado um processo de inquérito ao futebolista brasileiro Dani Alves, no seguimento de uma queixa de uma mulher, que o acusa de a ter agredido sexualmente em dezembro.



O tribunal superior da Catalunha, sem mencionar a identidade do futebolista, indica que foi "aberto um inquérito por alegado delito de agressão sexual, após uma denúncia de uma mulher contra um jogador de futebol".

Uma fonte próxima do processo indicou à agência noticiosa AFP que o jogador é o internacional brasileiro Dani Alves, e a polícia catalã disse que a denúncia foi apresentada em 02 de janeiro.

De acordo com a imprensa local, os factos terão ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, mas já em 05 de janeiro o futebolista disse à cadeia televisiva espanhola Antena 3 não ter agredido ninguém e que não conhece a queixosa.

Dani Alves, que esteve no Mundial2022, no Qatar, e é jogador dos mexicanos do Pumas, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, onde passou alguns dias de férias em dezembro, após terminar o Campeonato do Mundo.