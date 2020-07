Dani Alves: «Vou contar uma coisinha que ninguém sabe...»

Dani Alves recordou esta terça-feira que há exatamente um ano, a 7 de julho de 2019, conseguia conquistar a Copa América ao serviço da seleção brasileira e cumprir a promessa que tinha feito aos filhos, Victoria e Daniel... quando perdeu na Liga dos Campeões.





"Vou contar uma coisinha que ninguém sabe", começa o texto publicado no Instagram, juntamente com uma fotografia da final da Copa América.Na publicação, o futebolista brasileiro, agora no São Paulo, recorda como os filhos o consolaram num momento difícil ao serviço do PSG e como ele prometeu retribuir com nova conquista. "Porque desistir na minha vida não é uma opção", assegura."No dia que não logramos a final de Champions, eu fui consolado pelos meus filhos e me falaram; papai a vida é assim, você continua sendo o melhor papai do mundo... Nesse dia eu prometi para mim mesmo, que a nossa próxima foto seria de campeão, porque desistir na minha vida não é uma opção.Hoje faz um ano de um momento único na minha vida, não apenas porque depois de recuperar da minha lesão eu conseguir voltar a conquistar uma competição, com a seleção, mas sim porque cumprir a minha promessa com os meus filhos", conta o futebolista brasileiro.