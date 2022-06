E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista Dani Olmo, que se encontra a passar férias em Valência, foi vítima de um roubo no meio da rua, segundo o jornal 'Las Provincias'. Os assaltantes alegadamente esperaram pelo jogador de Leipzig e da selecção espanhola à porta de um cabeleireiro e atacaram-no na rua.O irmão do jogador foi agredito ao tentar impedir os assaltantes de escaparem num veículo. Embora não tenham sido relatados ferimentos graves, o irmão do internacional espanhol teve de ser assistido após o incidente.