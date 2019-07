Daniel Candeias deixa a Escócia e assina pelo Gençlerbirligi

O extremo português Daniel Candeias, que representava os escoceses do Rangers, assinou contrato por duas temporadas com o Gençlerbirligi, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga turca no seu site oficial.Esta será a segunda passagem do jogador luso, de 31 anos, pela Turquia, depois de em 2016/17 ter alinhado ao serviço do Alanyaspor, na altura por empréstimo do Benfica.Candeias, que jogou no Rangers nas duas últimas temporadas, iniciou a carreira no FC Porto e envergou ainda as camisolas de Varzim, Rio Ave, Recreativo de Huelva, Portimonense, Nacional, Nuremberga, Granada e Metz.O Gençlerbirgili foi segundo classificado na última edição da II Liga turca, tendo garantido o regresso ao principal escalão.