Daniel Ramos oficializado no Al Faisaly

Daniel Ramos foi anunciado esta quinta-feira como o novo treinador do Al Faisaly, da Arábia Saudita.





O treinador português, que avançou para a rescisão do contrato com o Santa Clara , assina por duas temporadas e chega ao país no sábado à noite com a restante equipa técnica, de acordo com o que dá conta o emblema saudita.