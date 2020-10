Danilo confirmado no PSG: «Um grande desafio, à altura das minhas ambições»

Danilo Pereira foi emprestado pelo FC Porto ao Paris Saint-Germain, com opção de compra no final da temporada, informou o campeão francês.





"Este é um novo desafio para mim. Fazer parte do Paris Saint-Germain será um grande desafio, à altura das minhas ambições. Juntar-me a um dos melhores clubes da Europa e do mundo é um grande feito na minha carreira e espero que possa trazer muitas coisas ao Paris Saint-Germain e aos seus adeptos", disse o internacional português, citado no site do vice-campeão europeu.

O capitão dos dragões deixa os campeões portugueses, aos quais chegou em 2015/16, proveniente do Marítimo, que o tinha comprado ao Parma.

O campeão europeu por Portugal terminou a sua formação no Benfica, depois de passagens pelo Arsenal 72 e pelo Estoril Praia, transferindo-se em 2010/11 para o clube italiano, que o emprestou ao Aris e ao Roda, antes de o vender ao Marítimo, em 2013 /14.