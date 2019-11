Danilo: «Se Cristiano Ronaldo jogasse no Brasil já teríamos mais cinco Mundiais»

Colega de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus, isto depois de também ter partilhado o balneário com o português no Real Madrid, o brasileiro Danilo elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo craque luso e assumiu que, caso este atuasse na canarinha, o Brasil já teria dez títulos de campeão mundial e não 'apenas' cinco.





"Conheço o Cris desde o Real Madrid e encontrá-lo de novo agora é muito bom. Ele cuida de todos os detalhes e, juntando toda a qualidade que tem, é impossível não ter todo o resultado que ele tem conseguido. Se jogasse no Brasil, já teríamos mais cinco Mundiais", atirou o brasileiro, no decurso de uma reportagem da plataforma DAZN.De resto, na mesma reportagem, o defesa de 28 anos lembrou a saída do FC Porto, em 2015, e assumiu que poderia ter ido para o Barcelona naquela altura. "Confesso que houve um momento em que tive de parar para pensar. O Barcelona também tinha muito interesse. Liguei para o meu pai e perguntei 'Pai, se fosse o senhor, iria para qual?'. Ele disse 'se fosse eu, iria para o Real Madrid. Parece uma equipa mais séria.' E, nessa pespectiva de vida dele, eu pensei, 'pô, já me ajuda, está respondido então'. Aí defini a minha ida para lá e foi muito boa, foi uma experiência muito boa", admitiu o defesa, que atuou no Real Madrid entre 2015 e 2017, antes de se mudar para o Manchester City.