Darijo Srna 'implica' ex-Benfica e Sporting: «Maioria dos brasileiros recusa-se a jogar pelo Shakhtar»

Shakhtar Donetsk prepara-se para avançar para a realização de vários jogos particulares na Europa, à imagem do que acontece com o Dínamo Kiev. O diretor para o futebol dos ucranianos, Darijo Srna, explicou, no entanto, que tem problemas em relação aos jogadores brasileiros."A UEFA deu-nos luz verde para realizar um grande número de particulares na Europa e, com base nisso, os nossos jogadores ucranianos receberam permissão para ir ao estrangeiro. Eles poderão sair nos próximos três dias. Enquanto isso, iremos imediatamente para Istambul, juntamente com a equipa técnica e todos os jogadores ucranianos. Infelizmente, muitos jogadores brasileiros não estarão presentes, pois a maioria deles recusa-se a participar. Talvez apenas Marlon e Ismaily cheguem. Começamos a jogar na Turquia a 13 de abril com o Besiktas, a 19 com o Fenerbahçe, depois jogaremos com o Sevilla, Hajduk Split, PSG e Lazio", começou por vincar à TV Ukrayina 24, 'implicando' o ex-Benfica Pedrinho e o ex-Sporting Fernando entre aqueles que se estarão a negar a jogar já que ambos fazem parte do plantel.Srna documentou ainda que o dinheiro amealhado na digressão servirá para ajudar o país invadido pela Rússia."Todo o dinheiro que ganharmos com estes jogos será enviado para a Ucrânia para ajudar os ucranianos e as crianças. Atualmente, esta é a coisa mais importante que podemos fazer para ajudar. Como o presidente do nosso clube, Rinat Akhmetov, disse: 'Chegará o momento em que reconstruiremos a Ucrânia e investiremos toda a nossa capacidade e meios para que a Ucrânia se recupere e se torne um país forte e próspero". Concordo plenamente com isso e também tenho certeza de que assim será", apontou o antigo futebolista croata e agora dirigente do Shakhtar Donetsk.