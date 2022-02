Davam Luís Castro certo no Botafogo mas Al Duhail garante que treinador vai cumprir o contrato

A imprensa brasileira tem dado nos últimos dias Luís Castro praticamente certo no Botafogo, mas o Al Duhail, clube qatari com quem o treinador tem contrato, garantiu esta quarta-feira a continuidade do português."A direção do clube tem vindo a tomar conhecimento de recorrentes notícias, dando conta que o treinador Luís Castro está de saída da equipa. A administração do Al Duhail confirma que recebeu propostas pelos seus serviços. No entantro, o Al Duhail confirma ele vai cumprir o seu contrato até ao fim", explicou o clube qatari num comunicado divulgado esta quarta-feira.Luís Castro é a aposta de John Textor, investidor norte-americano, para liderar o Botafogo. A rescisão do treinador português com o clube do Qatar custa uma verba a rondar 1 milhão de euros.