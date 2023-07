David Beckham: «Acordei com um milhão de mensagens no telemóvel e pensei 'que aconteceu?'»

David Beckham, acionista do Inter Miami, a equipa da MLS onde Lionel Messi vai jogar na próxima época, contou num seminário que o anúncio da contratação do avançado argentino teve grande impacto na equipa nos adeptos."Há umas duas semanas acordei com um milhão de mensagens no telemóvel e pensei 'que aconteceu?'. Normalmente não recebo tantas mensagens. Depois, ouvi que o Leo disse que vinha para Miami. Obviamente não foi uma novidade para mim", explicou o antigo futebolista inglês."Sempre disse que se tivesse a oportunidade ia trazer os melhores jogadores para Miami, independentemente da fase em que estão nas respetivas carreiras. Assumi esse compromisso com os nosso adeptos. Por isso, quando ouvi que um dos melhores jogadores de sempre - se não o melhor -, que ganhou tudo, que ainda é um grande jogador, jovem, que faz o que faz, quer jogar na minha equipa, foi um grande momento para nós!", assegurou Beckham.