David Beckham dá as boas-vindas a Matuidi

David Beckham, dono do Inter Miami, deu as boas-vindas a Matuidi, médio francês que chega ao emblema da MLS depois de ter rescindido com a Juventus.





"Bem-vindo à família, Blaise Matuidi. Tive a sorte de jogar com o Blaise em Paris e vi como é um jogador incrível, além de ser também uma grande pessoa, por isso estava ansioso por trazer aquele talento para o nosso clube. É uma honra para nós ter um vencedor do Mundial na nossa equipa, o primeiro a integrar a Liga norte-americana. Levantaste vários troféus ao longo da tua carreira, meu amigo, e sei que partilhas comigo o sonho de conquistar mais connosco. Não podia estar mais feliz por teres escolhido o Inter Miami", escreveu David Beckham no Instagram.