David Beckham quer juntar Messi e Ronaldo no Inter Miami

O Inter Miami, a par do Nashville SC, é uma das novidades da edição 2020 da MLS ou não fosse o antigo internacional inglês David Beckham o dono do mais recente franchise do campeonato norte-americano. E nos planos da antiga estrela do Manchester United e Real Madrid estão nada mais nada menos do que Messi e Cristiano Ronaldo. Numa altura que a prova procura reiventar-se depois das saídas de Ibrahimovic e Rooney, de regresso à Europa, a possível chegada do argentino e do português podia catapultar a competição para níveis extraordinários. Mais ainda se os dois avançados acabem por coincidir na equipa da Flórida.





"Todas as equipas do Mundo gostariam de ter Messi e Ronaldo. Mas sempre dissemos que somos diferentes de qualquer outra equipa", precisou o antigo médio. "Queremos fazer isso e se tivermos a oportunidade de assinar nomes grandes, tanto melhor. Estamos felizes por termos um grupo de proprietários que tem esta visão e que quer ser bem-sucedido e competitivos com os melhores jogadores."E prometeu: "Acreditamos muito nesta equipa e estamos muito felizes com os jogadores que temos. Mas já falámos e se tivermos ocasião de assinar com grandes nomes na Europa, vamos fazer."