David Henderson declara-se culpado pela morte de Emiliano Sala

David Henderson declarou-se culpado na tragédia que vitimou Emiliano Sala. O piloto britânico, que em outubro do ano passado tinha sido libertado sob fiança e afirmado estar inocente, estava acusado de ter colocado em risco a vida do jogador devido à forma descuidada como agiu perante as más condições de voo.





O acidente deu-se quando o jogador do Nantes se dirigia, no seu avião particular, para Cardiff, para realizar a transferência para o clube inglês. A tragédia vitimou ainda David Ibbotson, o outro piloto, cujo corpo nunca foi encontrado.Recorde-se que a 'Air Accident Investigations Branch' acabou por descobrir que a licença de voo de Ibbotson para levantar um avião comercial tinha expirado em novembro de 2018, cerca de dois meses antes do acidente.