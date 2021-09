David Luiz quebra silêncio sobre o seu futuro: «Cada dia um mentiroso diferente»

Muito se tem falado sobre o próximo clube que David Luiz vai representar, desde que o defesa brasileiro saiu do Arsenal no final da época passada.





Durante a última janela de transferências, o internacional canarinho, de 34 anos, foi apontado ao Benfica, ao Flamengo , aos turcos do Adana Demirspor e, mais recentemente, aos italianos da Salernitana , mas continua sem clube.Algo que David Luiz diz tratar-se de "fake news" na mensagem que deixou nas redes sociais. "Cada dia uma fake news diferente... Cada dia um mentiroso diferente... Portanto cabe-nos escolher no que queremos acreditar!!!", pode ler-se na 'story' que publicou no Instagram.