David Silva e Joe Hart apontados à equipa de David Beckham

O Inter Miami prepara a estreia absoluta na liga norte-americana (MLS) agendada para março de 2020 e este domingo a imprensa inglesa aponta dois nomes como possíveis reforços do franchise liderado pelo antigo internacional inglês David Beckham: o guarda-redes Joe Hart e o médio David Silva.

Segundo o 'The Independent', David Silva é o pretendido para ser a principal estrela da equipa de Miami mas o médio criativo do Manchester City só deverá rumar aos Estados Unidos no final da temporada do futebol europeu. O jogador de 33 anos termina contrato com os citizens em junho e, apesar de ter considerado um regresso ao país natal, pode mesmo embarcar para uma aventura do outro lado do Atlântico.

O outro nome apontado ao novo clube da MLS partilhou o balneário do City com David Silva entre 2010 e 2016. Joe Hart defende atualmente no Burnley e o 'The Sun' avança que o guarda-redes inglês de 32 anos pode ceder ao convite do ex-companheiro de seleção para defender a baliza do Inter Miami.