David Villa investe em novo clube de Nova Iorque

David Villa foi uma das estrelas do principal campeonato norte-americano (MLS) entre 2015 e 2018 quando representou o New York City e vai regressar à cidade nova-iorquina no papel de investidor.

O avançado espanhol de 37 anos, atualmente ao serviço do Vissel Kobe, no Japão, prepara-se para colocar um ponto final na carreira de futebolista e anunciou esta terça-feira a decisão de investir num novo clube que vai nascer no distrito de Queens em 2021 para disputar o USL Championship: o Queensboro FC.

"Queens sempre foi especial para mime para a minha família quando estivemos em Nova Iorque. É um sonho poder levar uma equipa profissional de futebol para Queens", escreveu 'El Guaje' nas redes sociais.

O Queensboro FC vai jogar num novo estádio que já está em construção e contará com uma academia de futebol para captar novos talentos. Além de David Villa, o novo emblema de Nova Iorque vai também contar com Jonathan Krane, fundador e CEO da Krane Shares, como investidor.