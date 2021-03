De João Félix a Pogba: Dybala pode deixar a Juventus e italianos já falam em trocas

Fora da Liga dos Campeões e a 10 pontos da liderança da liga italiana, a Juventus já projeta a próxima temporada e o futuro de Cristiano Ronaldo não é o principal foco de preocupação no clube de Turim.





Segundo o 'Tuttosport', Paulo Dybala centra uma parte significativa das atenções de Fabio Paratici, diretor desportivo da Velha Senhora, já que o avançado argentino termina contrato em junho de 2022 e ainda não decidiu se vai ou não renovar. Caso Dybala diga 'não' à Juventus, deverá deixar o clube já no final da época para permitir um encaixe financeiro considerável face ao seu valor de mercado - 60 milhões de euros, segundo o Transfermarkt - ou, em alternativa, ser utilizado como moeda de troca por outro jogador de classe mundial.E, neste cenário, o 'Tuttosport' avança seis possíveis destinos e, por consequência, seis craques desses clubes que podem fazer o caminho inverso e rumar a Turim. Um deles é João Félix, do Atlético Madrid. O avançado ex-Benfica é um desejo antigo da Juventus, que vê no jovem português um jogador capaz de liderar a revolução no plantel que está a ser preparada. É certo que o elevado valor de João Félix, que no verão de 2019 custou mais de 127 milhões de euros aos colchoneros, afasta uma 'simples' transferência por compra e venda, mas com Dybala na equação as duas partes poderão chegar a acordo.Além de João Félix, o 'Tuttosport' aponta ainda Ousmane Dembelé (Barcelona), Isco (Real Madrid), Pogba (Manchester United), Mauro Icardi (Paris SG) e Gabriel Jesus (Manchester City)