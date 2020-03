De Jong e a aprovação de Nouri: «Disse-lhe que ia para Barcelona e levantou a sobrancelha»

Frenkie De Jong transferiu-se do Ajax para o Barcelona no verão de 2019, praticamente um ano depois do seu amigo e antiga promessa do futebol holandês, Abdelhak Nouri, ter saído do coma em que permaneceu mais de um ano, na sequência de uma paragem cardíaca. Nouri, que ficou com "danos cerebrais permanentes", foi das primeiras pessoas a saber que De Jong iria rumar ao clube catalão e a sua reação emocionou o amigo.





"Ele já estava em casa, sentei-me com ele e quando a mãe entrou perguntou-lhe: 'Appie, para onde deve ir o Frenkie? Para o Barcelona?' Mal ela disse aquilo, ele levantou a sobrancelha. Foi um momento especial", recordou Frenkie De Jong em vésperas do lançamento do livro "Abdelhak Nouri, um sonho não realizado"."Ele está em casa e devo dizer que desde que voltou está a evoluir bem melhor do que no hospital, mas ainda é extremamente dependente de nós. O 'Appie' sabe onde está. É bom para ele e para a família que esteja num ambiente familiar", referiu o irmão Abderrahim.