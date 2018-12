De Jong nega acordo: «Acordei com a minha namorada a falar da oferta de 75 milhões do PSG»

O médio holandês de 21 anos Frenkie de Jong tem despertado interesse por parte de grandes clubes europeus e na sexta-feira o diário holandês 'De Telegraaf' avançava com um alegado acordo do futebolista do Ajax para rumar ao PSG por 75 milhões de euros.No entanto, De Jong nega. "Acordei com a minha namorada a falar da suposta oferta de 75 milhões do PSG... Oh, pensei, quando consegui abrir os olhos", explicou."A única coisa que posso dizer é que ainda não há acordo. A decisão ainda não foi tomada, atualmente só penso no Ajax. Temos cinco jogos até às férias de inverno e estou focado no campeonato e na Champions. Seria uma falta de respeito da minha parte para com o Ajax e os meus companheiros de equipa", afirmou Frenkie de Jong.Ontem, o Ajax venceu o Zwolle, por 4-1, com Frenkie de Jong a marcar o segundo golo da sua equipa. E na quarta-feira, a formação holandesa recebe o Bayern Munique, na última jornada da fase de grupo da Liga dos Campeões. As duas equipas, adversárias do Benfica, já estão apuradas para os oitavos de final da prova, enquanto os encarnados seguem para a Liga Europa.