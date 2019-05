De Ligt: «Há a possibilidade de ficar no Ajax»

Matthijs de Ligt tem sido dos nomes mais falados para este mercado de verão. Tudo indica que vai sair do Ajax mas todas as possibilidades estão em cima da mesa.O holandês tem o Barcelona e o Manchester United como principais interessados. A proposta do clube da Catalunha parecia estar praticamente fechada, mas as negociações complicaram-se devido a novas exigências do jogador e do seu agente, Mino Raiola. Os red devils, segundo o ‘The Sun’ terão feito uma proposta de 13,9 milhões de euros por ano , afastando assim os catalães. No entanto, o impasse continua e o jovem admite todos os cenários."Muito se tem escrito e dito sobre este assunto, mas eu não tenho problema em admitir. O Frenkie já tomou a sua decisão e eu ainda não", disse o jovem de 19 anos.De Ligt acrescentou ainda: "Realmente não tenho um clube de sonho fora do Ajax. Sempre quis jogar neste clube e joguei. Agora tenho de ver o que é melhor para a minha carreira, onde posso crescer mais. Tenho contrato com o Ajax e existe a possibilidade de eu ficar".