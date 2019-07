De Rossi apresentado no Boca: «O mais importante na vida é concretizares os teus sonhos»

Daniele De Rossi já é jogador do Boca Juniors. O médio italiano de 36 anos foi apresentado, esta sexta-feira, como jogador do emblema argentino, com um contrato válido por um ano com os vice-campeões sul-americanos."O meu coração é da Roma, mas eu gosto muito do Boca desde muito pequeno. Por Maradona, pelo estádio, que me encantou desde pequenino. Sempre quis vir para a América, subir as escadas e entrar em 'La Bombonera' com os jogadores do Boca. Isso será um prazer. Um clube fundado por italianos que faz-me sentir como se eu estivesse em casa. O mais importante da vida é poderes concretizar os teus sonhos. Obrigado, Boca", afirmou De Rossi, no vídeo de apresentação publicado nas redes sociais do clube.