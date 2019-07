De Rossi de partida para o Boca Juniors: «Será um grande desafio»

Daniele De Rossi está a caminho do Boca Juniors. O médio italiano confirmou, em declarações prestadas à comunicação social presente no aeroporto de Roma, estar contente com o novo desafio que o espera na carreira. "É uma longa viagem, mas é uma grande emoção. Já me despedi dos adeptos da Roma. Depois tenho tempo de falar com os adeptos do Boca", afirmou o internacional italiano de 36 anos.





De acordo com a imprensa italiana, De Rossi é esperado esta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na Argentina, e deverá, posteriormente, assinar um contrato válido por duas épocas com o emblema argentino. Relembre-se que esta será a primeira experiência do médio italiano fora de Itália, depois de 17 anos com a camisola da AS Roma.